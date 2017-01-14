منظومة الحساونة-سهل الجفارة : توقع عودة المياه تدريجيا إلى مدينةطرابلس فجر يوم الاثنين.

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طرابلس 14 يناير2017 ( وال ) - أعلن مصدر مسئول بمنظومة الحساونة- \

سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي ،أنه من المتوقع أن تبدأ إمدادات المياه\

في الوصول تدريجيا إلى شبكة مدينة طرابلس فجر يوم بعد غد الاثنين الموافق\

16 من هذا الشهر.\

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن المياه ستبدأ في \

التدفق إلى الشبكة وزيادة معدلاتها إلى أن تعود بصورة طبيعية إلى المدينة\

، متوقعا عودة المياه إلى جميع المناطق مع بداية يوم الثلاثاء القادم .\

وأشار ذات المصدر إلى أن أعمال التعبئة للمسار الشرقي للمنظومة بدأت \

يوم الأمس بعد انتهاء فرق الصيانة من اتمام أعمالها، منبها إلى ضرورة \

التزام جميع المشاريع الزراعية الواقعة على المسار الشرقي بعدم فتح \

الصمامات المغذية لهذه المشاريع إلى حين الانتهاء من أعمال التعبئة \

والتقيد بالتعليمات الصادرة من غرفة التحكم الرئيسية للمنظومة . \

وأعرب المسئول بإدارة المنظومة عن الشكر والتقدير لكل العاملين \

بالمنظومة لجهودهم للمحافظة على استمرار تدفق المياه للمستهلكين في ظل \

الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، داعيا جميع المواطنين والمجالس \

البلدية والجهات الأمنية الواقع في نطاقها مسارات المنظومة التعاون معها \

في إيقاف العبث والتخريب لمعدات المنظومة.\

يذكر ان إدارة منظومة الحساونة- سهل الجفارة ، قد لفتت إلى أن أغلب \

حالات توقف إمداد المدن بالمياه ناتج عن الاعتداءات المتكررة على \

المسارات ومعدات الخطوط الرئيسية ، داعية الجميع إلى ضرورة التعاون مع \

إدارة الجهاز ومنظوماته من أجل الحفاظ على المعدات وعدم العبث بها .\

وطالبت إدارة المنظومة ، الجهات المختصة برفع التجميد عن الحسابات \

المالية، وتسهيل إجراءات الاعتمادات المستندية لتوفير قطع الغيار ومعدات \

التشغيل لمنظومات النهر الصناعي لتأمين إمدادات المياه بصورة مستمرة \

وكذلك توفير السيولة النقدية اللازمة لتسيير الأعمال اليومية للمنظومة.\

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