انور الطشاني من ضمن المرشحين عن المنطقة الشمالية في الكاف .

طرابلس 14 يناير 2017 (وال) كشفت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أمس الجمعة عن أسماء المرشحين لخوض انتخابات المكتب التنفيذي ورئاسة الاتحاد، والتي من المقرر أن تعقد في شهر مارس المقبل، وذلك في بيان إعلامي صادر عن اللجنة التنفيذية بالاتحاد . وترشح على منصب رئيس الكاف كل من الكاميروني عيسى حياتو الرئيس الحالي ورئيس اتحاد مدغشقر أحمد أحمد . وترشح على المقاعد المفتوحة كل من هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري والجنوب إفريقي داني جوردان والجنوب سوداني جوك شابور والغيني أمامي كامارا . وترشح عن المنطقة الشمالية كل من أنور طاشاني من ليبيا وفوزي ليكاجا من المغرب ومحمد روراوة من الجزائر . ومن غرب القارة السمراء ترشح أمادو دياكيتي من مالي وحسن موسى بيليتي من ليبيريا، وعن المنطقة الغربية الثانية كل من أماجو ميلفين بينيكي من نيجيريا وأنجورين موشارشفو من بنين. وعن المنطقة الوسطى التشادي أدوم دجيبريان، وعن المنطقة الوسطى الشرقية الجنيدي باشا من أثيوبيا ومجدي شمس الدين من السودان وموسى ماجوجو من أوغندا وسليمان حسن ابري من جيبوتي. ومن المنطقة الجنوبية الثانية كل من داني جوردان من جنوب إفريقيا وفرانس مابيديا من ناميبيا وروي إدوارد ودا كوستا من أنجولا وباتل سوكيتو من سيشيل. وعلى مقعد السيدات ترشح كلا من عائشه يوهانسن من سيراليون ووليديا نسيكيرا من بوروندي. وعن مقعد تجمع العرب والبرتغاليين والإسبان ترشح طارق بوشاموي من تونس، وعن تجمع الدول الناطقة بالفرنسية ترشح الكونغولي سليماني والإيفواري وأغستين سيدي وعن تجمع الناطق باللغة الإنجليزية ترشح كل من الغاني كويسي نياتاكي والتنزاني تينجا لودجار والزامبي كالوشا بواليا. ...(وال)...