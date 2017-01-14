الكوارث الطبيعية في الصين تتسببت في وفاة 1432 شخصا وفقدان 274 شخصا آخر في أرجاء البلاد عام 2016 .

بكين 14 يناير 2017 (وال) - سببت الكوارث الطبيعية في الصين في وفاة 1432 شخصا وفقدان 274 شخصا آخر فى أرجاء البلاد خلال عام 2016 . وذكر بيان رسمي أن الكوارث الأجدر بالذكر فى العام الماضى تضمنت فيضانات وأعاصير وبرد وجفاف وزلازل وإنخفاض درجات الحرارة وعواصف ثلجية وحرائق غابات. وأضاف ان الكوارث الطبيعية تسببت في خسائر اقتصادية مباشرة قدرها 503,29 مليار يوان نحو 72.98 مليار دولار وأجبرت أكثر من 9.1 مليون شخص على الانتقال لأماكن أخرى. وأشار البيان إلى إنهيار أكثر من 521 ألف منزل كما لحقت أضرار بعدد 3.34 مليون منزل آخر بدرجات متفاوتة . كما أثرت الكوارث على ما يقرب من 26.62 مليون هكتار من الأرض الزراعية ولحق الدمار بأكثر من 2.9 مليون هكتار.