القوات العراقية تسيطر على أحياء شعبية بالمحور الشرقي للموصل.

بغداد 14 يناير 2017(وال)-أعلنت القوات العراقية اليوم السبت أنها بسطت سيطرتها على أحياء شعبية ضمن المحور الشرقي في مدينة الموصل شمال العراق وقضت على 22 من عناصر تنظيم داعش الارهابي. وقال مصدر أمني عراقي ان قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من السيطرة بالكامل على أحياء الأرامل والماء وباب شمس والعطشانة ضمن المحور الشرقي للموصل. واشار إلى أن القوات الأمنية تمكنت خلال معركة تحرير تلك الأحياء التي تعد آخر أحياء المحور الشرقي في الساحل الأيسر من قتل 22 من عناصر تنظيم داعش الارهابي و"تفجير أربع سيارات مفخخة وقتل ثلاثة قناصة". من جهة أخرى أعلنت خلية الإعلام الحربي في بيان لها تدمير مقر ما يسمى والي هيت العسكري ومخازن الأسلحة والأعتدة التابعة لتنظيم داعش ومعامل لتفخيخ السيارات في كل من راوة و عنه غربي محافظة الأنبار في غرب العراق وذلك في غارة جوية نفذتها طائرات تابعة للجيش العراقي. و أضاف البيان أن طيران القوة الجوية نفذ ضربة أيضا في قضاء تلعفر أسفرت عن تدمير معمل لتفخيخ السيارات ومخزن للأسلحة والعبوات الناسفة.(واج) 55358/ 366/ 500 وأج 141534 الجزائر يناير 17 نننن