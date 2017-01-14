"الأونروا" تطلب من المجتمع الدولي توفير 411 مليون دولار للاجئين الفلسطينيين.

القدس المحتلة 14 يناير 2017 (وال) - جددت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" مناشدتها للمجتمع الدولي بتوفير أكثر من 411 مليون دولار خلال عام 2017 من أجل دعم الاحتياجات الإنسانية الملحة للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن. وأشارت الوكالة الأممية في بيان اليوم السبت إلى أن أكثر من 95 بالمائة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعتمدون على مساعداتها الإنسانية الطارئة .. مؤكدة أنها ستقوم خلال العام الجاري بتعزيز قدراتها بما يمكنها من الاستجابة للحالات الانسانية الطارئة في المنطقة. ولفتت إلى أنه يوجد نحو 43 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا يعيشون في أماكن يصعب الوصول إليها أو محاصرة .. مشيرة ايضا الى أنه مايزال هناك حوالي 450 ألف لاجئ فلسطيني من مجموع 560 ألف لاجئ مسجل لديها يعيشون فوق الأراضي السورية رغم مضي ست سنوات على الحرب في البلاد. ... وال..