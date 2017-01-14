السلطات البريطانية تحذر سكان الساحل الشرقي في البلاد من عاصفة بحرية.

لندن 14 يناير 2017 (وال) - حذرت السلطات البريطانية سكان الساحل الشرقي في البلاد من قدوم عاصفة بحرية ستضرب شواطئهم وقد تتسبب في بعض الفيضانات . وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن وكالة البيئة البريطانية أصدرت 17 تحذيرا بوجود خطر على حياة السكان في مناطق نورفوك وسوفوك واسيكس بسبب ارتفاع موجات المد البحري المرافقة. وقد تم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم في هذه المناطق بيد أن ما يقدر بنحو 15 ألفا من السكان في منطقة غريت يارماوث ممن طرق رجال الشرطة أبوابهم من أجل إجلائهم رفضوا مغادرة منازلهم. وفي مناطق أخرى ثمة أكثر من 80 تحذيرا بوقوع فيضانات أي تحذيرات تتطلب اتخاذ فعل فوري إلى جانب أكثر من 70 تحذيرا من فيضانات محتملة. وفي وقت سابق تسببت الرياح والثلوج والصقيع في مشكلات في التنقل وحركة المرور في عموم بريطانيا. .. وال..