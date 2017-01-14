نزوح قرابة 145 ألف عراقي من الموصل جراء العمليات العسكرية.

بغداد, 14 يناير 2017 (وال) - قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 145 ألف عراقي نزحوا من ديارهم في الموصل جراء العملية العسكرية المستمرة منذ حوالي 13 أسبوعا لاستعادة المدينة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. وذكر المتحدث باسم المنظمة "جويل ميلمان" في بيان اليوم السبت أن أغلبية النازحين في حاجة ماسة إلى مساعدات انسانية عاجلة خاصة في ظل الطقس البارد والأمطار التي تهطل بالمنطقة..لافتا إلى أن الأوضاع المعيشية في مخيمات النازحين صعبة للغاية. وأشار المتحدث إلى أن الظروف المعيشية الصعبة في المخيمات ونجاح القوات العراقية في استعادة عدد من القرى من التنظيم دفعت عديد العوائل والنازحين للعودة إلى ديارهم .. موضحا أن المنظمة الدولية للهجرة تمكنت هذا الأسبوع من زيارة مدينة كوكجلي التي تبعد عشرة كيلومترات عن الموصل وتحولت إلى مركز للفارين من المدينة حيث قدمت للمقيمين فيه مساعدات انسانية ومواد إغاثية كانوا في اشد الحاجة إليها. .. وال ..