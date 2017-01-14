إصابات في مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الإحتلال شمال الخليل.السبت ، 14-01-2017 - 15:40:00

فلسطين المحتلة 14 يناير 2017 (وال) - أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق, اليوم السبت, خلال مواجهات مع قوات الإحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية, بأن قوات الإحتلال اقتحمت منطقة البياضة وإستولت على سيارة لأحد المواطنين, لتندلع في أعقاب ذلك مواجهات بين شبان وجنود الإحتلال الذين عمدوا إلى إطلاق قنابل الغاز السام تجاه المحتجين, مما تسبب في إصابة عدد منهم بحالات إختناق. .. وال..

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