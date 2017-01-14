الجامعة العربية ترحب بإلغاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان.

القاهرة 14 يناير 2017 (وال) - رحبت جامعة الدول العربية بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الجمعة والقاضي بإلغاء القرارين اللذين بموجبهما فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان. وأكد الأمين العام للجامعة العربية "أحمد أبو الغيط" في بيان اليوم السبت أن هذه الخطوة الأمريكية تمثل استجابة مهمة لمطلب شرعي سوداني وعربي .. مشيرا إلى أن الجامعة ظلت تطالب بذلك في جميع قراراتها وهي بمثابة خطوة رئيسية لمساندة هذا البلد العربي الكبير في استعادة عافيته الاقتصادية التي تضررت كثيرا من العقوبات الأمريكية. .. وال..