القوات العراقية تستعيد جامعة الموصل .

بغداد 14 يناير 2017 (وال) - أعلنت القوات العراقية ، اليوم السبت ، عن استعادة السيطرة على مبنى جامعة الموصل الواقعة في شمال المدينة بعد يوم من اقتحامها وانها تقترب من إعلان النصر في الساحل الأيسر للمدينة بعد معارك ضارية مع مسلحي داعش. وتمكنت القوات العراقية أمس الجمعة من الوصول الى ثاني جسر يربط ضفتي المدينة ، كما حررت المجمع الحكومي وانتزعت أحياء في الشمال والجنوب من المدينة. وسيمهد انتزاع الساحل الأيسر شن هجمات على الجانب الأيمن الذي لا يزال خاضعا بالكامل لسيطرة تنظيم داعش منذ منتصف عام 2014. .. وال ..