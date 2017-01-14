مقتل جنديين في إشتباكات مع حزب العمال الكردستاني جنوب شرق تركيا.

أنقرة 14 يناير 2017 (وال) - أعلنت السلطات التركية, اليوم السبت, مقتل جنديين وإصابة إثنين آخرين في اشتباكات مسلحة مع عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني في مدينة بتليس جنوب شرق تركيا. وذكر بيان صادر عن مكتب محافظ المدينة أن إصابة الجنديين لا تشكل خطرا على حياتهما .. مؤكدا أن القوات الأمنية ستواصل حربها بكل حزم ضد الإرهابيين. وتشن القوات التركية منذ يوليو 2015 عمليات عسكرية ضد حزب العمال في مناطق شرق وجنوب شرق تركيا وشمال العراق . .. وال..