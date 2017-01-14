الكوارث الطبيعية في الصين تتسببت في مقتل 1432 شخصا خلال عام 2016 .

بكين 14 يناير 2017 (وال) - سببت الكوارث الطبيعية في الصين في مقتل 1432 شخصا وفقدان 274 شخصا آخر فى أرجاء البلاد خلال عام 2016 . وذكرت وكالة الانباء الصينينة, أن الكوارث تضمنت فيضانات وأعاصير وبرد وجفاف وزلازل وإنخفاض درجات الحرارة وعواصف ثلجية وحرائق غابات. وأضافت ان الكوارث الطبيعية تسببت في خسائر اقتصادية مباشرة قدرها نحو 98ر72 مليار دولار وأجبرت أكثر من 1ر9 مليون شخص على الانتقال لأماكن أخرى. وأشارت الوكالة إلى إنهيار أكثر من 521 ألف منزل . كما أثرت الكوارث على ما يقرب من 62ر26 مليون هكتار من الأرض الزراعية ولحق الدمار بأكثر من 9ر2 مليون هكتار. .. وال..