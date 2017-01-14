بدء اعمال قمة إفريقيا-فرنسا ال27 بباماكو.

باماكو, 14 يناير 2017 (وال) - بدأت اليوم السبت بعاصمة مالي "باماكو" أعمال قمة إفريقيا-فرنسا ال27 بمشاركة قرابة ثلاثين رئيس دولة و حكومة . وتنعقد قمة باماكو تحت شعار "الشراكة والسلم وتحقيق النمو في افريقيا" حيث سيتم بحث السبل و الوسائل الكفيلة بتعميق التعاون في هذا الاطار من أجل مواجهة جماعية للتحديات المشتركة سيما السلم و الأمن و تحقيق النمو في إفريقيا. و يشارك في قمة باماكو 54 وفدا من البلدان الافريقية و فرنسا وكذا ممثلين عن الامم المتحدة و الاتحاد الاوروبي فضلا عن البنك الافريقي للنمو و الصندوق النقد الدولي اضافة الى المنظمة الدولية للفرنكوفونية. وسيعكف المشاركون في هذه القمة على تقييم التقدم المحقق في تجسيد التوصيات المصادق عليها في القمة ال26 التي جرت بالعاصمة الفرنسية عام 2013. وكان الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة رؤساء الدول والحكومات الذي انعقد امس الجمعة باماكو, ناقش مواضيع السلم و الاستقرار خاصة بليبيا ومالي وفق ما صرح به وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل عقب انتهاء اللقاء. وستتوج القمة ال27 لإفريقيا-فرنسا بإعلان باماكو الذي سيتضمن جانب منه "اهتمام القارة الافريقية بالمشاكل التي يعالجها العالم". يشار الى أنه تم توسيع قمة إفريقيا-فرنسا التي كانت مقتصرة عند انطلاقها في مشاركة بلدان فرانكوفونية لتشمل البلدان الناطقة باللغتين البرتغالية و الانجليزية. ...( وال ) ...