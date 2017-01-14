فنلندا تستضيف مؤتمرا إنسانيا حول سوريا .

جنيف (الأمم المتحدة), 14 يناير 2017 ( وال) - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤونالإنسانية (أوتشا) أن عاصمة فنلندا "هلسنكي" سوف تستضيف مؤتمرا حول سوريا يومي 23 و24 يناير الجاري. وقال يانس لاركيه المتحدث باسم (أوتشا) في جنيف في تصريح له إن المؤتمر يهدف إلى تحديد الأولويات الإنسانية في سوريا عام 2017 إلى جانب إطلاق خطة إقليمية للاجئين لعامي 2017 و 2018 والتي ستقودها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأضاف أن المؤتمر سيجمع ممثلين رفيعي المستوى عن حكومات المنطقة ووكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا ومؤسسات مالية ومانحين وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى مشاركة ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. ... (وال) ...