32 قتيلا في تواصل الاشتباكات في عدة مناطق بسوريا.

دمشق, 14 يناير 2017 ( وال) - أعلنت مصادر سورية , اليوم السبت, عن مقتل 32 شخصافي قصف وإشتباكات بين القوات النظامية وجماعات مسلحة, شهدتها اليوم السبت, أنحاءمتفرقة من البلاد بينهم ثمانية أطفال وخمس نساء. وأوضحت لجان التنسيق, حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية, اليوم السبت, أن مناطق في أرياف أدلب وحلب وحماه وحمص ومدينة درعا تعرضت للقصف وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. يأتي هذا وسط إستمرار الإشتباكات بين أطراف الصراع في غوطة دمشق الشرقية. من جانبها أعلنت قوات النظام إصابة عدة مدنيين بالجروح جراء قصف شنته جماعات مسلحة على بلدة جورين في ريف حماه. ... ( وال) ...