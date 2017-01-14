أوباما يعقد آخر مؤتمر صحافي له الاربعاء القادم.

واشنطن, 14 يناير 2017 (وال) - أعلن المتحدث باسم البيت الابيض امس الجمعة ان الرئيسباراك اوباما سيعقد الاربعاء القادم آخر مؤتمر صحافي له كرئيس للولايات المتحدة قبل ان يسلم السلطة بعد يومين من ذلك الى دونالد ترامب. ويغادر الرئيس اوباما البالغ الخامسة والخمسين من العمر البيت الابيض في العشرين من الشهر الحالي في ختام ولايتين رئاسيتين ليخلي الساحة للجمهوري دونالد ترامب البالغ السبعين من العمر. وحسب التقاليد المتعارف عليها في الولايات المتحدة يوم التسليم والتسلم ففي صباح العشرين من الشهر الحالي يستقبل الرئيس اوباما مع زوجته ميشيل ترامب وزوجته ميلاني على شاي صباحي . ويتوجه اوباما وزوجته بعد ذلك الى مبنى الكابيتول للمشاركة في حفلة التنصيب ثم يغادران المكان على متن مروحية الى قاعدة اندروز العسكرية في ضواحي واشنطن ومنها يمضيان في اجازة لم تعرف وجهتها بعد. ...( وال ) ...