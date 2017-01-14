ترامب يلمح الى احتمال الغاء العقوبات عن روسيا.

واشنطن, 14 يناير 2017 (وال) - ألمح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الى امكانية الغاء العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة منذ سنوات على روسيا في مؤشر على احتمال تواجد تقارب بين لابلدين. وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" امس الجمعة انه سيبقي العقوبات المفروضة على روسيا ل"فترة من الوقت على الاقل". وأوضحت وول ستريت جورنال أن ترامب قد يلغي العقوبات المفروضة على روسيا إذا أثبتت موسكو أنها تجلب الفائدة في مكافحة الإرهاب وفي تحقيق الأهداف الأخرى التي تهم الولايات المتحدة. وقال ترامب "إذا كان لديك علاقات طيبة مع روسيا وهي بالفعل تساعدنا إذا ما الحاجة للإبقاء على العقوبات إذا كان هناك من يقوم بأشياء جيدة ". تجدر الإشارة إلى أن ترامب دعا مرارا في أثناء حملته الانتخابية إلى ضرورة التعاون مع موسكو بما في ذلك في مجال محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي. وكانت واشنطن فرضت يوم 29 ديسمبر الماضي عقوبات جديدة على روسيا طالت بعض الشركات والأجهزة الأمنية وقيادة القوات المسلحة الروسية. بالإضافة إلى ذلك أعلنت السلطات الأمريكية 35 دبلوماسيا روسيا شخصيات غير مرغوب فيهم وذلك على خلفية مزاعم بشأن ما يسمى "التدخل الروسي" في انتخابات الرئاسة الأمريكية. من جهته أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تحتفظ بحقها في الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها لكنها لن تنحدر لمستوى الإدارة الأمريكية الحالية ولن تستهدف الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في أراضيها. ووصف بوتين الخطوات غير الودية الجديدة من جانب الإدارة الأمريكية التي تنتهي ولايتها عن قريب بأنها استفزاز يرمي إلى مواصلة تقويض العلاقات الروسية الأمريكية. ...( وال ) ...