كوت ديفوار: الحكومة تتوصل إلى إتفاق مع الجنود المتمردين لرفع الاجور والعلاوات .

أبيدجان 14 يناير 2017 (وال)- أعلنت السلطات في كوت ديفوار اليوم السبت أنه تم التوصل إلى إتفاق مع الجنود المتمردين بعد مفاوضات جرت في "بواكيه" ثاني أكبر مدينة في البلاد بين الجنود ووفد يترأسه وزير الدفاع "آلان ريتشارد". وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم السبت أنه تم الإتفاق خلال المفاوضات "المتوترة"على رفع الأجور والعلاوات الخاصة بالجنود. وكان مئات الجنود قد حاصروا المبنى الذي تجري فيه المحادثات بشمال مدينة بواكيه وأطلقوا نيران أسلحتهم في الهواء. يذكر أن التمرد بدأ يوم 6 يناير الجاري في بواكيه إحتجاجا على الأجور وظروف العمال ثم إتسع ليشمل مدن أخرى فيما لم يتم تسجيل وفيات أو إصابات جراء التمرد .