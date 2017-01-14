اليابان وأستراليا توقعان إتفاقية دفاع جديدة لتقديم الخدمات عبر الحدود بين البلدين .

سيدني 14 يناير 2017 (وال)- وقعت اليابان واستراليا اليوم السبت إتفاقا ثنائيا معدلا لتعزيز التعاون اللوجستي بين قواتهما الدفاعية وذلك في أعقاب القمة التي جمعت بين رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" ونظيره الاسترالي "مالكوم تيرنبول" ويهدف الاتفاق إلى تقديم الخدمات عبر الحدود بين البلدين. وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية سيصبح بمقدورها الآن إمداد الجيش الاسترالي بالذخيرة بموجب الاتفاقية المعدلة للاستحواذ وتقديم الخدمات عبر الحدود بين البلدين والمعروفة باسم "ايه سي اس ايه". وفي مؤتمر صحفي عقد لاحقا أكد كل من آبي وتيرنبول أهمية التعاون الدفاعي بين بلديهما وكذلك التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة وأهمية ذلك بالنسبة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي .