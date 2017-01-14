باريس تحتضن إبتداء من يوم غد مؤتمرا للسلام لبحث سبل تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي .

باريس 14 يناير 2017 (وال)- تبدأ يوم غد الأحد بالعاصة الفرنسية باريس أعمال "مؤتمر باريس للسلام" بمشاركة 70 دولة ومنظمة دولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي لبحث سبل تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ويشارك في المؤتمر الذي يعقد في باريس الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري وعدد من وزراء خارجية الدول العربية والأجنبية لبحث تنفيذ حل الدولتين "إسرائيل وفلسطين" وفق جدول زمني محدد . ويأتي إنعقاد مؤتمر باريس وسط آمال وتطلعات فلسطينية وعربية بإعادة تدويل القضية الفلسطينية بشكل صحيح وعودتها للواجهة من جديد بعد أن تراجع الزخم السياسي جراء تواصل الاستيطان والانشغال الدولي بما يسمى بمكافحة الإرهاب . ويأمل أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته والشعوب العربية بأن تتوج هذه الآمال بخروج المؤتمر بمخرجات تنص على جلاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 بناء على حل الدولتين ضمن جدول زمني محدد. ويعقد مؤتمر السلام في باريس في إطار مبادرة السلام التي أعلنها وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس في يناير من العام الماضي والتي واصل خليفته في الوزارة جان مارك ايرو دفعها بدعم من الرئيس فرانسوا هولاند. وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الفرنسية "رومان نادال" إن مؤتمر السلام الذى سيعقد غدا الأحد فى باريس بمشاركة 70 دولة ومنظمة دولية سيمثل "فرصة لإعادة التأكيد على تمسك المجتمع الدولى بحل الدولتين "إسرائيل وفلسطين" تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان وذلك باعتباره السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم". وأكد المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية أن المؤتمر يهدف إلى خلق بيئة مواتية لاستئناف المفاوضات الثنائية والمباشرة بين الطرفين بتقديم دعم ملموس لجهودهما من أجل السلام موضحا أن المشاركين سيذكرون بالضرورة العاجلة للحفاظ على هذا الحل الذى اصبح مهددا بسبب استمرار الأنشطة الاستيطانية والعنف .