التلفزيون الجزائري يعلن فشله في نقل منافسات كاس امم افريقيا-2017 الجزائر 14 يناير 2017 (وال) - أعلن التلفزيون الجزائري فشله في نقل مباريات كأس امم افريقيا لكرة القدم-2017 التي تنطلق اليوم السبت بالغابون بمشاركة المنتخب الجزائري وثلاث منتخبات عربي

وأرجع التلفزيون الجزائري في بيان له ذلك إلى المبالغ المالية الكبيرة الخارقة لكل الضوابط التي تكلفها حقوق البث". وقالت المؤسسة : انه "بالرغم من الجهود التي بذلت من اجل التوصل إلى اسس التفاهم التي من شأنها تقريب مواقف الأطراف", فانها "تتأسف لهذا الموقف غير المفهوم مما يحرم ملايين المشاهدين من متابعة مباريات منتخباتهم الوطنية في اهم منافسة رياضية في القارة الافريقية . واضاف التلفزيون الجزائري في بيانه : انه "فوجئ بمبالغ حقوق البث المطلوبة التي وصلت إلى مستويات لا نظير لها من قبل, لنقل تظاهرة رياضية تنظم بافريقيا".