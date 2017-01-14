باكستان تؤكد أنها لن تسمح باستخدام أراضيها لإستهداف أي بلد آخر .

اسلام آباد 14 يناير 2017 (وال)- رفضت باكستان إدعاءات بأن لديها ملاذات آمنة للإرهابيين في المناطق القبلية مجددة تأكيدها بأنها لن تسمح بإستخدام أراضيها لإستهداف أي بلد آخر. ونقلت قناة "جيو" الباكستانية اليوم السبت عن بيان للمتحدث بإسم وزارة الخارجية الباكستانية إن إسهام باكستان في الحرب التي يشنها المجتمع الدولي ضد الإرهاب والتضحيات التي بذلتها قد أقرها العالم برمته بما في ذلك الولايات المتحدة . وأضاف البيان أن باكستان فقدت الآلاف من مواطنيها وتكبدت خسائر اقتصادية تزيد قيمتها على مائة مليار دولار بسبب الإرهاب لافتا الى أن الوضع الأمني في باكستان لاسيما بالقرب من الحدود بين باكستان وأفغانستان قد "تحسن" نتيجة العمليات العسكرية التي تشنها باكستان من أجل إرساء قواعد السلام والإستقرار على الحدود مع أفغانستان. وأشار البيان الى أن العديد من المنظمات الإرهابية تنتشر فى أفغانستان بسبب عدم الإستقرار وهو ما يفتح المجال أمام عناصر إرهابية مثل قيادة شبكة حقاني لنقل وإكتساب التكنولوجيا إلى جانب حركة طالبان باكستان وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة وجماعة المجاهدين الأحرار وغيرها من المنظمات الارهابية مشددا على انه ليس من اللائق إلقاء اللوم على الآخرين فى الوضع الأمني المتدهور بأفغانستان. وأكد بيان الخارجية أن باكستان ستظل ملتزمة بجهود السلام في أفغانستان وأنها تأسف بشدة إزاء الإساءة لجهودها المخلصة في هذا المجال.