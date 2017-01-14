أجتماع ليبي تونسي يختتم بالاتفاق على عودة الحركة التجارية بالمعبر .

مدنين 14 يناير2017 .. وال ... أختتم اجتماع ليبيي تونسي بمعبر رأس جدير الحدودي ، أمس الجمعة، بالاتفاق على عودة الحركة التجارية بالمعبر خلال الثلاثة أو الأربعة ايام القادمة تدريجيا حسب ما أفاد به والي مدنين \"طاهر المطماطي \".

ونقلت وكالة الانباء التونسية عن والي مدنيين تاكيده على وجود بوادر طيبة لانفراج الوضع في المعبر واستئناف حركة انسياب السلع التي ستهيأ الأرضية المناسبة لمواصلة المشاورات وبحث الاشكاليات الترتيبية والقانونية محل التفاوض مع حكومة الوفاق الوطني.

وأشارت الوكالة التونسية إلى أن هذ ا الاجتماع حضره من الجانب الليبي مسؤولين من مصلحةالجمارك والامن بالمعبر ، فيما حضره عن الجانب التونسي والي مدنين ، وممثل عن الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، وممثلين عن مجلس نواب الشعب .