البرازيل:اعلان علن حالة الطوارئ في ولاية ميناس جيرايس عقب الاشتباه في وفاة أشخاص بالحمى الصفراء.

ريو دي جانيرو14 يناير 2017 (وال)- أعلنت ولاية ميناس جيرايس البرازيلية امس الجمعة حالة طوارئ عقب الاشتباه في وفاة 38 شخصا بالحمى الصفراء . وأبلغت الولاية امس الجمعة عن 133 حالة يشتبه في إصابتها بالحمي الصفراء وهناك 20 حالة ثبتت إصابتها بهذا المرض. وأعلن حاكم الولاية فرناندو بيمنتل حالة طوارئ صحية في ثلاث مناطق تضم 152 بلدة ما يسهل الحصول على الأدوية والاستعانة بالخدمات الضرورية حيث تقتصر جميع حالات الإصابة حتى الآن على المناطق الريفية. ولم تسجل البرازيل أي حالة إصابة بالحمي الصفراء في مناطق الحضر منذ عام 1942 ولكن في عدة مناطق أخرى بالبلاد يعتبر المرض منتشرا لدرجة أنه يطلب من السائحين الحصول على تطعيم قبل زيارتهم للبلاد . وتنفذ حكومة ولاية ميناس جيرايس حاليا برنامج تطعيم واسع النطاق يشمل عدة مناطق رصدت له 8 ملايين دولار أمريكي لمكافحة انتشار المرض. و تعد الحمى الصفراء مرضا فيروسيا حادا ينتقل في الأساس عبر لدغة أنثى بعوض حاملة للعدوى ويمكن أن يتسبب في وفاة المصاب به في غضون أقل من أسبوع ما لم يعالج في حينه .