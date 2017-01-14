الأمم المتحدة ترحب بالتوصل لاتفاق بشأن إمدادات المياه في وادي بردى بسوريا نيويورك (الأمم المتحدة )14 يناير 2017 (وال)- رحبت الأمم المتحدة امس الجمعة بالتوصل إلى اتفاق بشأن إمدادات المياه في منطقة وادي بردى بسوريا.

وأشارت إري كانيكو مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى آخر المعلومات الواردة تقول إن فرق فنية من الهلال الأحمر العربي السوري والحكومة السورية دخلت المنطقة امس الجمعة لإجراء تقييم للأضرار التي لحقت بنبع عين الفيجة والبنية التحتية فيه بهدف إصلاحها في أقرب وقت ممكن. وحرم نحو 4 ملايين شخص يعيشون في دمشق من المياه منذ 22 ديسمبر الماضي بسبب القتال الدائر في منطقة وادي بردى التي تغذي المدينة بمعظم إمداداتها من مياه الشرب. وقالت كانيكو إن فريق من الأمم المتحدة يتابع مع السلطات المسؤولة عن الموارد المائية والهلال الأحمر وعلى استعداد لدخول المنطقة وتقديم دعم إضافي لضمان إجراء إصلاح سريع للبنية التحتية للنبع. وأضافت أن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف لضمان الوصول المستدام وغير المقيد من أجل استعادة توفير المياه وهو أمر ضروري لحياة ومعيشة السكان المدنيين. في هذا الأثناء تواصل السلطات المسؤولة عن الموارد المائية تنفيذ خطة طوارئ لتلبية نحو 30 في المائة من الاحتياجات اليومية لسكان مدينة دمشق على أساس تناوبي حتى تعود البنية التحتية لموارد المياه إلى قدرتها السابقة. و اعلنت دمشق امس أن فرق الصيانة دخلت الى "عين الفيجة" في وادي بردي بريف دمشق الشمالي الغربي لاصلاح شبكات المياه المتضررة نتيجة العمليات العسكرية والتي تغذي العاصمة السورية بماء الشرب. ...( وال ) ...