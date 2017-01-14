مصر:القضاء على 10 ارهابيين على صلة بداعش بشمال سيناء.

القاهرة 14 يناير 2017 (وال) - أعلنت وزارة الداخلية المصرية امس الجمعة مقتل عشرة "إرهابيين" على صلة بداعش خلال عملية امنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء شمال شرق القاهرة. وأوضحت الوزارة في بيان ان ارهابيين فتحوا النار على القوات المصرية عندما كانت تقترب من منزل مهجور كانوا يتخبؤن فيه بمدينة العريش. وكان المسلحون على صلة بمسؤول من الجماعة الارهابية "انصار بيت المقس" وفق الوزارة. ويعد تنظيم "أنصار بيت المقدس" أبرز التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء وقد غير اسمه إلى "ولاية سيناء" بعد أن أعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وأضافت الوزارة أن هذه المجموعات الإرهابية نفذت عدة عمليات أبرزها الهجوم الأخير على نقطتي تفتيش "المطافئ" و"المساعيد" في العريش في التاسع من يناير الجاري والذي أسفر عن مقتل ثمانية من رجال الشرطة ومدني. كما نفذت هذه المجموعات عمليات اغتيال طالت ضابطي شرطة أحدهما برتبة عقيد وضابطا بالجيش ومهندسا. ...( وال ) ...