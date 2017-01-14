افتتاح قمة إفريقيا-فرنسا ال27 اليوم السبت بباماكو.

باماكو, 14 يناير 2017 (وال) - من المقرر ان تفتتح اليوم بباماكو قمة إفريقيا-فرنسا ال27 بمشاركة قرابة ثلاثين رئيس دولة و حكومة . و ستتمحور المحادثات التي اختير لها موضوع "الشراكة والسلم وتحقيق النمو في افريقيا" حول "السبل و الوسائل الكفيلة بتعميق هذا الإطار من التعاون من اجل مواجهة جماعية للتحديات المشتركة سيما السلم و الأمن و تحقيق النمو في إفريقيا". وسيقوم المشاركون في هذه القمة بتقييم التقدم المحقق في تجسيد التوصيات المصادق عليها في القمة ال26 التي جرت بباريس (فرنسا) في 2013. و ستتمحور المحادثات كذلك حول "السبل و الوسائل الكفيلة بتعميق هذا الإطار من التعاون من اجل مواجهة جماعية للتحديات المشتركة سيما السلم و الأمن و تحقيق النمو في إفريقيا". و تنعقد قمة باماكو في وقت تسعى فيه إفريقيا بفضل المبادرة الجديدة للتنمية في إفريقيا (النيباد) و أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي لتوفير الشروط الضرورية لتنميتها من خلال تعاون امثل مع مختلف شركائها. و قد تم توسيع قمة إفريقيا-فرنسا التي كانت مقتصرة عند انطلاقها في مشاركة بلدان فرانكوفونية لتشمل البلدان الناطقة باللغتين البرتغالية و الانجليزية. و يشارك في قمة باماكو 54 وفدا من البلدان الافريقية و فرنسا وكذا ممثلين عن الامم المتحدة و الاتحاد الاوروبي فضلا عن البنك الافريقي للنمو و الصندوق النقد الدولي اضافة الى المنظمة الدولية للفرنكوفونية حسبما صرح به المنظمون. ...( وال ) ..