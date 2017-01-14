اصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة في قريتي بلعين و نعلين.

رام الله 14 يناير 2017 ( وال) - قالت مصادر فلسطينية إن فلسطينيين اثنين أصيب ابجروح والعشرات بالاختناق إثر "قمع" الجيش الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية في قرية بلعين في رام الله لمناهضة الاستيطان والجدار العنصري . وذكرت المصادر أن قوات الجيش أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في المظاهرة لدى اقترابهم من جدار الفصل العنصري ما أدى إلى إصابة فتى في رأسه وشاب بجروح. كما شهدت بلدة نعلين في رام الله مواجهات مماثلة بين قوات الاحتلال من جهة ومتظاهرين فلسطينيين ونشطاء سلام أجانب من جهة أخرى. وقالت مصادر فلسطينية إن تلك القوات استهدفت المشاركين في المظاهرة بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لدى وصولهم إلى موقع إقامة جدار الفصل على أراضي القرية ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق. وردد المشاركون في المظاهرة هتافات منددة بالاحتلال الإسرائيلي وممارساته بحق الفلسطينيين وأخرى تطالب بقرارات جدية من مؤتمر باريس الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ...( وال ) ...