غرفة العمليات العسكرية بمصراتة تعلن المنطقة الجنوبية الممتدة من الحدود الإدارية لمدينة زليتن غربا ومنطقة دوفان جنوبا حتى بوابة الستين شرقا منطقة عسكرية.

مصراتة 13 يناير 2016 ( وال ) - أعلنت غرفة العمليات العسكرية الخاصة بمدينة مصراتة ، المنطقة الجنوبية للمدينة والتي تمتد من الحدود الإدارية لمدينة زليتن غربا ومنطقة دوفان جنوبا حتى بوابة الستين شرقا منطقة عسكرية . وأوضحت غرفة العمليات العسكرية في إعلانها اليوم الجمعة تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه أن هذه المنطقة يمنع التجول فيها والمرور بها من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى السادسة صباحا . وحذرت الغرفة ،المواطنين من مخالفة هذه التعليمات وعدم مسؤوليتها عن كل ما يترتب على هذه المخالفة . ..(وال- مصراتة)..