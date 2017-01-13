\" معيتيق \" : حكومة الوفاق لا زالت مستمرة في الوفاق بين الليبيين، ومستمرة في تأمين مقراتها .

طرابلس 13 يناير 2017 ( وال ) - أكد رئيس المجلس الرئاسي المكلف \" أحمد معيتيق\"، أن حكومة الوفاق الوطني لا زالت مستمرة في الوفاق بين الليبيين، ومستمرة في تأمين مقراتها، وأن دخول رئيس حكومة الإنقاذ السابق \"خليفة الغويل\" إلى هذه المقرات، وعقد مؤتمر صحفي فيها لا يعني أنها تابعة له، أو أحكم سيطرته عليها.

وقال \"معيتيق\" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الجمعة بالمركز الصحفي بديون رئاسة الوزراء، إن حكومة الوفاق مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين، وتباشر أعمالها من المقرات التابعة لها، وستعمل جاهدة إلى الوصول بليبيا إلى بر الأمان، وتحقيق الاستقرار في الدولة الليبية، وإنهاء حالة الفراق، والانقسام السياسي.

وبخصوص مساعي المجلس الرئاسي في الملف الاقتصادي أشار \" معيتيق \" إلى أن بلوغ إنتاج النفط إلى أكثر من 750 الف برميل في اليوم سيسهم في انتعاش الاقتصاد الليبي، ودعم ميزانية العام 2017، والتي تقدر بـ(37 مليار دينار)، مم سيسهم في الاستقرار المالي، والإداري للدولة، مؤكداً على أن المجالس البلدية سيكون لها دور فاعل في تنفيذ مشاريع التنمية، والتي سيتم توزيعها على كل المناطق بالتساوي ودون استثناء في تقديم الخدمات.

ونوه إلى أن استئناف عدد من السفارات العمل من طرابلس، هو رسالة واضحة للمجتمع الدولي للتأكيد على أن الحكومة لا زالت مستمرة في عملها رغم المعوقات.

وأكد \" معيتيق \" أن المصالحة هي أساس عمل حكومة الوفاق، داعياً كل الأطراف التي شاركت في العمل السياسي من العام 2011 الى الآن لوضع مشروع حقيقي يبعث رسائل طمأنينة لكل الليبيين من أجل بناء دولة ليبيا الحوار والوفاق والوطن.

ودعا \" معيتيق\" كل الليبيين الموجودين في الخارج للعودة الى ليبيا والتنسيق مع وزارة الداخلية لرفع أسماء الممنوعين من دخول ليبيا عدا الصادر في حقهم قرارات من النائب العام.

وشدد الرئيس المكلف على ضرورة واهمية التصدي لظاهرة تهريب الوقود التي استفحلت بين ضعاف النفوس الذين لاهم لهم سوي إنهاك الاقتصاد الوطني، مؤكداً على أن هناك تعليمات صارمة ستصدر للجهات ذات العلاقة باستهداف أي ناقلة أو سيارة تقوم بتهريب الوقود خارج ليبيا ، والذي تخصص له خزينة الدولة 4 مليارات دينار سنويا.

وحول أزمة الكهرباء قال \" معيتيق\" هناك عجز كبير سجل خلال الأسبوع الماضي نتيجة قفل انبوب الغاز المغذي لمحطة الزاوية داعياً أعيان وحكماء الزاوية، وورشفانة إلى ضرورة العمل لاعادة فتح خط الغاز المقفل، مشيراً أنه قد تم تكليف وزارة الحكم المحلي بمتابعة هذا الموضوع، مضيفاً إلى أنه سيكون هناك انفراجاً كبيراً في أزمة طرح الأحمال مع نهاية شهر مارس القادم .

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين حول أزمة السيولة، قال \"معيتيق\" إن مصرف ليبيا المركزي لديه عديد المقترحات لحل الأزمة، والتي ستشهد انفراجاً خلال الفترة القادمة ،وأن هناك خطة لتأمين المصارف بالتنسيق مع وزارة الداخلية .

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي المكلف، بالإنجاز المهم الذي حققته قوات البنيان المرصوص التى كلفت من قبل حكومة الوفاق خلال الأشهر الماضية، بالقضاء على تنظيم الدولة \" داعش \" في سرت، والتضحيات التي قدمها أبطال عملية البنيان المرصوص من أجل تحرير المدينة.



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