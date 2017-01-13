قرعة نهائيات كأس أفريقيا بالكاميرون 2019 .

طرابلس 13 يناير 2017 (وال)- جاءت نتائج عملية القرعة الخاصة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم 2019 المقررة بالكاميرون، والتي جرت مساء أمس الخميس بالعاصمة الغابونية ليبروفيل، على النحو التالي: - المجموعة الاولى: السينغال- غينيا الاستوائية- السودان- (المتأهل بين ساوتومي وبرنسيب-مدغشقر). - المجموعة الثانية: الكاميرون- المغرب- مالاوي- (المتأهل بين جزر القمر-موريس) - المجموعة الثالثة: مالي- الغابون- بوروندي- (المتأهل بين جيبوتي - جنوب السودان). - المجموعة الرابعة: الجزائر- التوغو- بنين- غامبيا. - المجموعة الخامسة: نيجيريا- جنوب أفريقيا- ليبيا- سيشل. - المجموعة السادسة: غانا- أثيوبيا- سيراليون- كينيا. - المجموعة السابعة: الكونغو الديمقراطية- الكونغو- زيمبابوي-ليبيريا. - المجموعة الثامنة: ساحل العاج- غينيا- إفريقيا الوسطى- رواندا. - المجموعة التاسعة: بوركينافاسو- أنغولا-بوتسوانا- موريتانيا. - المجموعة العاشرة: تونس- مصر- النيجر- سوازيلاند. - المجموعة الحادية عشرة: زامبيا- موزمبيق- غينيا بيساو- ناميبيا. - المجموعة الثانية عشرة: الرأس الاخضر- أوغندا- تنزانيا- ليسوتو. يتأهل الاول عن المجموعة مباشرة لنهائيات كأس أفريقيا للامم-2019 بالاضافة الى أحسن ثلاثة منتخبات تحتل الترتيب الثاني من المجموعات الـ 12. وتنطلق تصفيات كأس أفريقيا للامم 2019 ، يوم 5 يونيو المقبل بإجراء الجولة الاولى. ...(وال) ...