أهلي طرابلس يتعاقد مع المحترف البنيني "جاك بيسان" ومع الليبي "محمد الترهوني".

طرابلس 13 يناير 2017 (وال)- تعاقدت إدارة نادي أهلي طرابلس مع المهاجم البنيني "جاك بيسان" إعارة من نادي الافريقي التونسي، ومع الليبي "محمد الترهوني" لاعب فريق الاتحاد ، وهو ثامن لاعب محلي يتم التعاقد معه. و"جاك بيسان" هو المحترف الثالث الذي تعاقدت معه إدارة الاهلي خلال هذا الموسم. وكانت إدارة الأهلي قد تعاقدت في وقت سابق مع المحترف "فيفيان مابيدي" لاعب وسط ارتكاز من أفريقيا الوسطى على سبيل الإعارة ومع المحترف التونسي "سامح الدربالي". كما تعاقد الأهلي مع المدرب المصري " طلعت يوسف " والطاقم المصاحب له بالإضافة إلى معد بدني من تونس. ...(وال)...