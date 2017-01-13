\" السراج \" يجري محادثات مع \" السيسي \"بالقاهرة .
الجمعة ، 13- 01- 2017 - 17:02:00
طرابلس 13 يناير 2016 ( وال ) - استقبل الرئيس \"عبد الفتاح السيسى \" رئيس جمهورية مصر العربية، أمس الخميس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" ووزير الخارجية المفوض \" محمد سيالة \" بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية بالقاهرة . \nوبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد تم خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع في ليبيا، والتحديات التى تواجه العملية السياسية ، والجهود المصرية لحل الأزمة الليبية الراهنة.\nورحب الرئيس \" السيسي \" في بداية اللقاء برئيس المجلس الرئاسي ، مؤكدًا على عُمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وليبيا، موضحا أن الهدف الوحيد الذي تسعى مصر إلى تحقيقه هو ضمان أمن واستقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.\nوجدد الرئيس \" السيسي \" دعمه لمسار الوفاق مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة بما يمكّنها من استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا ومكافحة الإرهاب.\nومن جانبه أكد \" السراج \" على أن ليبيا ومصر يرتبطان بعلاقة خاصة وأزلية بحكم التاريخ والجغرافيا والروابط الاجتماعية والثقافية . \nوأعرب عن تقدير بلاده للجهود المصرية المتواصلة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سلامتها ووحدة أراضيها.\nوقال \" ان المجلس الرئاسي يعمل على التواصل مع الجميع لتوسيع قاعدة التوافق ، وتوحيد الصفوف، فلن يتحقق ما نتطلع اليه من أمن واستقرار وازدهار إلا بمشاركة جميع الليبيين \" .\nكما حضر اللقاء القائم بالاعمال الليبي بالقاهرة \" طارق شعيب \" والمستشار \" طاهر السني \".\n\n... ( وال )...