\" السراج \" يجري محادثات مع \" السيسي \"بالقاهرة .

طرابلس 13 يناير 2016 ( وال ) - استقبل الرئيس \"عبد الفتاح السيسى \" رئيس جمهورية مصر العربية، أمس الخميس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" ووزير الخارجية المفوض \" محمد سيالة \" بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية بالقاهرة .

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد تم خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع في ليبيا، والتحديات التى تواجه العملية السياسية ، والجهود المصرية لحل الأزمة الليبية الراهنة.

ورحب الرئيس \" السيسي \" في بداية اللقاء برئيس المجلس الرئاسي ، مؤكدًا على عُمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وليبيا، موضحا أن الهدف الوحيد الذي تسعى مصر إلى تحقيقه هو ضمان أمن واستقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

وجدد الرئيس \" السيسي \" دعمه لمسار الوفاق مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة بما يمكّنها من استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا ومكافحة الإرهاب.

ومن جانبه أكد \" السراج \" على أن ليبيا ومصر يرتبطان بعلاقة خاصة وأزلية بحكم التاريخ والجغرافيا والروابط الاجتماعية والثقافية .

وأعرب عن تقدير بلاده للجهود المصرية المتواصلة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سلامتها ووحدة أراضيها.

وقال \" ان المجلس الرئاسي يعمل على التواصل مع الجميع لتوسيع قاعدة التوافق ، وتوحيد الصفوف، فلن يتحقق ما نتطلع اليه من أمن واستقرار وازدهار إلا بمشاركة جميع الليبيين \" .

كما حضر اللقاء القائم بالاعمال الليبي بالقاهرة \" طارق شعيب \" والمستشار \" طاهر السني \".



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