\" السويحلي \" يلتقي السفير البريطاني .

طرابلس 13 يناير 2016 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور \"عبدالرحمن السويحلي\" أمس الخميس سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا \"بيتر ميليت\" والوفد المرافق له، بحضور مُقرر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحسب المكتب الاعلامي للمجلس فقد تناول اللقاء آفاق التعاون المشترك بين البلدين وأهمية عودة السفارة البريطانية لممارسة أعمالها من العاصمة طرابلس بشكل فعلي ودائم.

كما ناقش اللقاء سُبل دعم الإتفاق السياسي الليبي وآلية تذليل التحديات والعراقيل التي تواجه تطبيقه بشكل كامل.

وأكد \" السويحلي \" خلال هذا اللقاء أن الإتفاق السياسي بُني على أساس المُشاركة وضمانات الثقة بين الأطراف .

وأبدى \" السويحلي \" استعداد المجلس الأعلى للدولة مناقشة إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الإتفاق دون الإخلال بالتوازن الذي يضمن مشاركة جميع الأطراف، وشرط الإلتزام بالآليات الواردة في بنوده والتي تمنح حق تعديله للأجسام المُنتخبة فقط والمُتمثلة في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وضرورة الإمتناع عن أي إجراءات أو آليات أخرى مُخالفة لبنود الإتفاق بحسب مكتب الاعلام بالمجلس .

كما جدد \" السويحلي \" رفضه القاطع لاستخدام القوة واللجوء إلى العنف من قبل أي طرف لتحقيق مصالح سياسية أو تعزيز مواقع تفاوضية، مُعتبرًا ذلك تهديدًا خطيرًا لمساعي التهدئة وجهود السلام والحوار، خاصةً في ظل المرحلة الإستثنائية التي تمر بها البلاد.



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