مسيرات حاشدة رافضة لسياسة الهدم الإسرائيلية بمدينة "قلنسوة" الفلسطينية.

رام الله 13 يناير 2017 (وال) - نظم المئات من أهالي مدينة "قلنسوة" الفلسطينية وقيادات محلية مسيرة سلمية, معبرين عن غضبهم وألمهم واستنكارهم لسياسة الهدم الظالمة التي تنفذها سلطات الإحتلال الإسرائيلي. وانطلقت المسيرة حسب مصادر اعلامية من امام "مسجد الرباط" في مدينة قلنسوة, تنديدا بمجزرة هدم 11 منزلا بالمدينة بحجة البناء غير المرخص. وشارك في المسيرة المئات من الأهالي وقيادات لجنة المتابعة والحركات والأحزاب الوطنية ورؤساء سلطات محلية, معبرين عن غضبهم وألمهم واستنكارهم لسياسة الهدم الظالمة. وبدأ التوافد بعد صلاة الجمعة إلى موقع 4 منازل مهدمة ليؤكدوا على ضرورة التصدي للاحتلال والتلاحم ورص الصفوف. وركزت خطبة الجمعة على أن " قلنسوة " يتم احتلالها من جديد في 2017, وأشار الخطيب إلى أن رئيس وزراء حكومة الإحتلال الإسرائيلي " بنيامين نتنياهو" يحاول الانتقام من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لعام 48 بعد قرار المحكمة العليا للاحتلال بإخلاء أحد الممستوطنات المسماة "عمونا". واستنكر إمام المسجد سياسة هدم المباني لا سيما وان قرى أراضي النقب المحتل تم فيها هدم أكثر من ألف منزل عليها في عام 2016. ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني واللافتات المنددة بجرائم الهدم التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلية في البلدات العربية والتي طالت هذا الأسبوع 11 منزلا في قلنسوة وهدم قرية العراقيب للمرة الــ 108. كما رفعت لافتات كتب عليها شعارات رافضة لسياسة الهدم ومطالبة بحل جذري لمشكلة البناء وإصدار تراخيص بناء للمنازل القائمة. ....( وال ) ...