بريطانيا : اخلاء لسكان الساحل الجنوبي تخوفا من خطر الفيضانات.

لندن 13 يناير2017 (وال) - قامت السلطات البريطانية اليوم الجمعة بعمليات اجلاء لسكان قرية جايويك جنوب شرق البلاد تخوفا من خطر فيضانات مرتقبة بسبب سوء الاحول الجوية و ثلوج كثيفة دفعت شركات الطيران الى إلغاء رحلات جوية كثيرة. وجالت الشرطة أمس الخميس على جميع سكان الساحل الجنوبي للبلاد لإبلاغهم بأنه سيتم إجلاؤهم صباح اليوم بسبب توقع هطول امطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة. وقال رئيس الشرطة روس كول "لقد اتخذ هذا القرار لمصلحة السكان من أجل تأمين سلامتهم حتى انتهاء الطقس السيئ". وقد افتتحت السلطات مراكز استقبال بهدف استيعاب السكان الذين لا يملكون بديلا سكنيا مؤقتا. وقالت الشرطة إن 1100 منزل على طول الساحل في منطقة سوفولك قد يتم أيضا إخلاء سكانها. وتأتي المخاوف من حصول فيضانات بعد تساقط الثلوج الخميس في اسكتلندا وايرلندا الشمالية وجزء من إنكلترا. وبسبب تساقط الثلوج الذي كان متوقعا بعد ظهر أمس الخميس تم إلغاء أكثر من 80 رحلة من أصل 1350 مقررة في مطار هيثرو في لندن. ومن المتوقع ان تعود الرحلات الى وضعها الطبيعي اليوم. ... (وال)....