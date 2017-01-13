صنع الله : البدء في مراجعة إجراءات جميع محطات الوقود في ليبيا ومدى وجودها على ارض الواقع .

طرابلس 13 يناير 2016 ( وال ) - أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط "مصطفى صنع الله " الإذن ببدء عمل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، والتي ستعكف على مراجعة جميع محطات توزيع الوقود بكل مدن وواحات وقرى ليبيا حسب جدول زمني للتحقق من وجودها على ارض الواقع و مدى ملائمتها للمعايير الفنية و السلامة العامة و قانونية إنشاءها في ضوء القوانين و القرارات الصادرة في هذا الشأن. وأكد " صنع الله " خلال اجتماع عقده أمس الخميس مع أعضاء لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط ورئيس وأعضاء لجنة البت في إنشاء محطات الوقود المشكلة بقرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم ( 7 ) للعام الجاري 2017 . انه سيتم منح المحطات التي تستوفي الشروط شهادات للمطابقة و التي ستجدد دوريا و التي بدونها لن يتم تخصيص اي كمية من الوقود لأي محطة غير حاصلة على هذه الشهادة. وعلى صعيد متصل أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة التوسع في قبول البطاقات المصرفية في محطات الوقود في مختلف المدن للتخفيف عن المواطنين من آثار أزمة نقص السيولة. من جانب آخر تستعد الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط لاستحداث إدارة خاصة بالشركة للتفتيش والمتابعة على شركات التوزيع ومحطات الوقود والتزامها بعدم التواطئ في أعمال التهريب وان تكون جميع المحطات التي تقوم باستلام مخصصات الوقود مفتوحة وعدم توقف أي مضخة وقود فيها عن تزويد المستهلكين إلا بمبرر مقنع وواقعي. كما أكدت شركة البريقة لتسويق النفط خلال اجتماعها مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أنها بصدد استحداث آليات تواصل فعاله مع المواطنين بمختلف المدن الليبية لاستقبال الشكاوى والبلاغات والتحقيق الفوري الجاد فيها. ...( وال ) ...