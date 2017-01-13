شركة الزاوية لتكرير النفط وشركة " سوكومنين" التونسية يبحثان استكمال المشاريع المشتركة.

طرابلس 13 يناير 2016 ( وال ) - عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط أمس الخميس اجتماعا بين شركة الزاوية لتكرير النفط وشركة " سوكومنين " التونسية لمناقشة المشاريع الإستراتيجية بين الجانبين . وتناول الاجتماع استعراض سير تنفيذ المشاريع التي تقوم شركة " سوكومنين " التونسية بتنفيذها لصالح شركة الزاوية لتكرير النفط ومناقشة الحلول الكفيلة للمشاكل التي قد تعترض استكمال هذه المشاريع في الموعد المحدد. وحضر الاجتماع من جانب شركة الزاوية لتكرير النفط رئيس لجنة الإدارة السيد " مفتاح الاصقع " وعضو لجنة الإدارة للهندسة والمشروعات والسيد مدير عام الفنية والمشروعات، ومدير إدارة التصنيع ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية شركة الزاوية لتكرير النفط . ومن جانب شركة " سوكومنين " التونسية رئيس ومدير عام شركة سوكومنين السيد "نصر الفارسي، بالإضافة إلى عدد من المختصين من المؤسسة وشركة الزاوية وشركة سوكومنين. ...( وال ) ...