خفر السواحل الإيطالي : إنقاذ 800 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية.

روما 13 يناير 2016 ( وال ) - أعلن خفر السواحل الإيطالي عن إنقاذ نحو 800 مهاجر غير شرعي في البحر المتوسط كانوا على متن قوارب مطاطية متهالكة قبالة السواحل الليبية . وبين خفر السواحل أن السفينة " ديشيوتي " التابعة لخفر السواحل الإيطالي وسفينتين تديرهما منظمات إغاثة هما "أكواريوس" و"غولفو أزورو" أرسلت لإنقاذ ستة قوارب مطاطية في المياه الدولية قبالة الساحل الليبي. وأوضحت الناطقة باسم منظمة "إس أو إس ميديتريني" التي تشارك في إدارة السفينة "أكواريوس" ماتيلد أوفيلين، إنهم ساعدوا قاربًا خشبيًا صغيرًا يقل 26 شخصًا معظمهم من نيجيريا الأربعاء، بينما تم إنقاذ 123 شخصًا من قارب مطاطي أمس الخميس. وأضافت " أوفيلين " أنه بعد عدة أيام من ارتفاع الأمواج بالبحر تحسن الطقس مساء الأربعاء، ومن المتوقع أن يظل هادئًا حتى مساء اليوم الجمعة. مشيرة إلى أن من بين 149 شخصًا أنقذتهم ""كواريوس" كانوا يحملون جنسيات من نيجيريا والسودان وغينيا وبنغلاديش. ...( وال ) ...