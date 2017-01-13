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.. وزارة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات تستعين بالشباب في عمليات المسح العام للمؤسسات . طرابلس 13 يناير 2016 ( وال ) - أطلقت وزارة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات بحكومة الوفاق الوطني ، مبادرة تهدف إلى الاستعانة بالشباب ، في عمليات المسح العام للمؤسسات العامة التي تحتاج إلى تطوير، ومعرفة الخلل الذي يعيق سيرعملها ، والعمل على تحسين أدائها ليتحقق الهدف المرجو منها. ونقلت ادارة التواصل والاعلام عن وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات " إيمان بن يونس"، تأكيدها ، أن هذا العمل يهدف إلى تطوير قدرات الشباب واستغلال طاقاتهم ووقت فراغهم بشكل إيجابي، وتهيئتهم للمجال العملي بجانب النظري لما بعد الدراسة ، وتطويرفهم واستيعاب الشباب لكيفية العمل الإداري والتعامل مع الإدارات الوسطى. وقالت " بن يونس" إنه قد تم تجربة هذه المبادرة مع اتحاد طلبة كلية العلوم الإدارية والمالية ، مؤكدة على أنهم قاموا بمسح عام على مصلحة الطيران المدني لمدة تجاوزت ( 45 يوماً )، وأنجزوا خلالها تقريرا مفصلا ، أوضحوا فيه نقاط الضعف الموجودة بالمصلحة ، بالإضافة إلى النقاط الإيجابية بين مكاتب وإدارات المصلحة ، مشيرةً إلى أنهم كانوا فوق المستوى المطلوب ، وبامتياز. وأكدت في هذا الصدد على أن هذه الفكرة لاقت انتشارا واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم من خلالها التواصل مع فريق " السعي للتقدم والرقي" الذي يضم مجموعة من شباب مدينة سبها، مؤكدة أنهم يعملون على مشروع مسح في إحدى المؤسسات بالمدينة. ( وال )