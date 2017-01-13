موجزلاهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الجمعة 13 يناير2017.

م . = طرابلس - وزارة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات بحكومة الوفاق الوطني ، تطلق مبادرة تهدف إلى الاستعانة بالشباب ، في عمليات المسح العام للمؤسسات العامة التي تحتاج إلى تطوير، ومعرفة الخلل الذي يعيق سيرعملها ، والعمل على تحسين أدائها ليتحقق الهدف المرجو منها. = سرت - لجنة الأزمة سرت - فرع طرابلس تسير قافلة اغاثة للعائلات القاطنة بمناطق السواوة وأبوزاهية والعشرين والاربعين شرق سرت . = غريان - محطات توزيع الوقود ببلدية غريان تشهد ازدحاماً كبيراً من قبل المواطنين من أجل الحصول على مادتي " الكيروسين" ، و" النافطة" لتشغيل المولدات الكهربائية لمواجهة شدة برودة الطقس وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل لأكثر من عشر ساعات يومياً . = هون - متابعة وتدارس أوضاع جامعة الجفرة والاحتياجات المتعلقة باستكمال تأسيس الجامعة وتأثير انقطاع التيار الكهربائي على أقسام الداخلى . = جنيف - منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرات قاسية بشأن الوضع الصحي في ليبيا ، خاصة ما يتعلق بمستوى الخدمات الطبية التي تقدم لمرضى السكري ، ونقص المناعة المكتسبة " الإيدز" وبقية الأمراض المزمنة ، فضلا عن نقص الأدوية . = فاليتا - مالطا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوربى تدعو اليوم الجمعة إلى التعاون مع ليبيا بشكل عاجل للوصول إلى اتفاق بخصوص المهاجرين قبيل حلول شهرالربيع القادم . ( وال )