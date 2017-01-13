المجلس الرئاسي يكلف وحدات من الجيش التصدي لأي محاولة للسيطرة على مقرات الحكومة .

طرابلس 13 يناير 2017 (وال ) - كلف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وحدات من الجيش بالتصدي لأي محاولة للسيطرة على مقرات الحكومة . وأعلنت إدارة التواصل والاعلام بالمجلس على صفحتها الرسمية بـ (الفيسبوك) الليلة الماضية أن رئيس المجلس الرئاسي المكلف " أحمد امعيتيق " عقد مساء أمس الخميس اجتماعا ضم نائب رئيس المجلس " فتحي المجبري " ووزير الدفاع عقيد " المهدي البرغثي" , وورئيس الحرس الرئاسي عميد " نجمي الناكوع " , وممثلين عن رئاسة أركان القوات البرية , ومنطقة طرابلس العسكرية, وغرفة عمليات تأمين طرابلس. وأضافت إدارة التواصل والاعلام , إن المجتمعين اتفقوا على تكليف وحدات من الجيش لضبط الأمن والتصدي لأي محاولة للسيطرة على مقرات الحكومة. وأشارت إلى أن " مجموعة مسلحة محسوبة على رئيس الوزراء السابق لحكومة الإنقاذ " خليفة الغويل " , قد اقتحمت ظهر أمس عددا من المقرات الحكومية , بطريقة غير شرعية وتحت تهديد السلاح". (وال)