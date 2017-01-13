الصين: تراجع الفائض التجاري مع أمريكا في 2016.

بكين, 13 يناير 2017 (وال) - تراجع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 79ر250 مليار دولار في 2016 مقارنة مع 2015 اين قدر الفائض ب 91ر260 مليار دولار حسب الارقام التي اظهرتها,اليوم الجمعة,الهيئة العامة للجمارك الصينية. وصرحت هيئة الجمارك الصينية إن الرئيس ترامب قد يحد من نمو صادرات الصين عن طريق فرض مزيد من إجراءات الحماية التجارية. يشار الى ان الصين هي أكبر دولة تجارية في العالم وقد تتعرض بشكل كبير لإجراءات حمائية هذا العام إذا نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعهداته باعتبارها دولة تتلاعب بالعملة وفرض تعريفات كبيرة على واردات السلع الصينية. ...( وال ) ...