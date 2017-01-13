تسيير قافلة اغاثة للعائلات القاطنة بضواحى سرت الشرقية .

سرت 13 يناير 2017(وال)- سيرت لجنة الأزمة سرت - فرع طرابلس قافلة اغاثة للعائلات القاطنة بمناطق السواوة وابوزاهية والعشرين والاربعين شرق سرت . وقال رئيس اللجنة " عمران بالعوافى " إن هذه القافلة التي تمت برعاية وتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف" والجمعية الليبية للمصالحة الوطنية وجمعية الهلال الاحمر الليبى فرع مصراتة تضم أكثر من 900 سلة متكاملة لمواد التنظيف والمواد الصحية ولوازم الاطفال . وأوضح "بالعوافى " لوكالة الأنباء الليبية " وال " ان آلية التوزيع لهذه القافلة ستكون وفقا لكتيبات العائلة والعائلات الأكثر عددا فى افراد الاسرة ، وهي تستهدف الاسر القاطنة بضواحى سرت الشرقية . (وال-سرت)