منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرات بشأن الوضع الصحي في ليبيا .

جنيف 13 يناير2017 (وال)- أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرات قاسية بشأن الوضع الصحي في ليبيا ، خاصة ما يتعلق بمستوى الخدمات الطبية التي تقدم لمرضى السكري ، ونقص المناعة المكتسبة " الإيدز" وبقية الأمراض المزمنة ، فضلا عن نقص الأدوية . وكشف آخر تقييم أجرته المنظمة للنظام الصحي في ليبيا أن عام 2016 شهد تدهورا كبيرا في النظام الصحي الليبي , ترتب عليه نقص شديد في الإمداد الطبي , والأدوية المضادة لفيروس مرض نقص المناعة المكتسبة في كل أنحاء ليبيا , ما أدى إلى وفاة الكثير من المرضى المصابين بالفيروس. من ناحية أخرى اجتمع المبعوث الأممي لدى ليبيا " مارتن كوبلر" , خلال اليومين الماضيين مع مسؤولي وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني .. حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصحي في ليبيا , وتوفير الأدوية , وشدد على أن " توفير العلاج لليبيين أمر أساسي". وتفقد " كوبلر " خلال زيارته لطرابلس , مستشفى (الجلاء) للولادة بالعاصمة ، واجتمع خلال الزيارة مع مسؤولي المستشفى , والتقى عددا من المرضى المترددين على المستشفى لتلقي العلاج , ووصف الوضع بالمستشفى بأنه " في غاية السوء". ( وال )