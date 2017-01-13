رئيس كولومبيا يختار قائد شرطة سابق كنائب جديد له.

بوغوتا 13 يناير 2017 ( وال) - أعلن الرئيس الكولومبي " خوان مانويل سانتوس" أن قائدا لشرطة السابق أوسكار نارانجو سيحل محل نائب الرئيس الحالي جيرمان فارغاس ليراس المنتظر أن يستقيل من أجل الترشح لمنصب الرئاسة. وقال الرئيس سانتوس في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن "الجنرال هو شخص خدم البلاد طيلة حياته وهو من الذين يعتبر ولائهم فوق الشبهات وممن فازوا باحترام جميع الكولومبيين والعالم". وتابع أنه "قام بعمل لا تشوبه شائبة كمفاوض وسوف يكون نائب رئيس رائع". ونارانجو هو عضو في فريق التفاوض الحكومي في عملية السلام مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) أكبر جماعة متمردة (سابقا) في كولومبيا. وأنهى اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في أواخر العام الماضي حربا أهلية استمرت 52 عاما. كما أشاد الرئيس سانتوس بنارانجو باعتباره "الشخص الأكثر فاعلية في مكافحة تهريب المخدرات". ومن المنتظر أن تنتهي عهدة الرئيس سانتوس العام المقبل ولايته الرئاسية الثانية والتي استمرت أربع سنوات. ومن المفترض أن يقدم نائب الرئيس الحالي فارغاس ليراس استقالته في مارس القادم ليستهل حملته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في مايو 2018. ...( وال ) ...