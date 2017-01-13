تركيا وروسيا توقعان اتفاقا لتنسيق العمليات الجوية فوق سوريا.

أنقرة 13 يناير 2017 (وال) - وقعت تركيا وروسيا أمس الخميس اتفاقا لوضع آليات للتنسيق من أجل ضمان سلامة الطيران العسكري في سوريا حسبما ذكر الجيش التركي. وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان على موقعها الالكتروني إن اجتماعات عقدت في موسكو بين الممثلين العسكريين الروس والأتراك لضمان أمن الطيران خلال العمليات في سوريا. وأفاد البيان أن "الهدف من الاتفاق هو تحديد آليات التنسيق والتعاون من أجل سلامة الطيران للقوات الفضائية الروسية والقوات الجوية التركية خلال الحملة على الأهداف الإرهابية". وتشهد العلاقات بين أنقرة وموسكو تحسنا ملحوظا بعد توسط البلدين في اتفاق سلام يشمل كافة أرجاء البلاد في سوريا. ...( وال ) ...