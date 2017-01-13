مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في عدة مناطق بسوريا.

دمشق 13 يناير2017 ( وال) - أعلنت لجان التنسيق السورية المعارضة اليوم الجمعة, مقتل 71 شخصا بينهم 19 طفلا, و10 نساء, في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في عدة مناطق بسوريا, خلال ال 24 ساعة الماضية. ونقلت مصادر اعلامية عن اللجان " لقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين أطراف الصراع (المعارضة والنظام ) في غوطة دمشق وسط قصف مدفعي عنيف من قبل قوات النظام , كما تعرضت مناطق في أريف إدلب وحماة وحمص ودرع إلى قصف جوي". وكان التلفزيون السوري أعلن في وقت سابق مقتل 12 مسلحا من تنظيم "داعش" بنيران قوات النظام في مدينة " دير الزور " ومحيط مطارها العسكري , مشيرا أيضا إلى مقتل 6 عناصر من جبهة فتح الشام " النصرة سابق " بنيران قوات النظام في ريف حمص الشمالي. ...( وال ) ..