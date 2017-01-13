محطات توزيع الوقود ببلدية غريان تشهد ازدحاماً كبيراً للمواطنين من أجل الحصول على مادة " الكيروسين" .

غريان 13 يناير 2017 ( وال ) - تشهد محطات توزيع الوقود ببلدية غريان ازدحاماً كبيراً من قبل المواطنين من أجل الحصول على مادتي " الكيروسين" ، و" النافطة" لتشغيل المولدات الكهربائية لمواجهة شدة برودة الطقس وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل لأكثر من عشر ساعات يومياً . وقال عميد بلدية غريان " يوسف إبديري" إن المجلس البلدي يقوم بالتواصل المكثف مع الشركة العامة للكهرباء ، والجهات المسؤولة كافة للوقوف على الأسباب الحقيقية لمشكلة الانقطاع المستمر والطويل للتيار الكهربائي ، والعمل على تذليل هذه المشاكل ، ومحاولة إيجاد حلول سريعة للتخفيف من معاناة المواطن ، خاصة بالمناطق الجبلية التي تشهد انخفاض شديد في درجات الحرارة خلال هذه الفترة . ونوه عميد بلدية غريان في تصريح خص به مراسل وكالة الأنباء الليبية " وال " بالمدينة بالاستجابة السريعة لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز بوفير كميات كبيرة من مادة " الكيروسين" ، و"غاز الطهي" التي تصل تباعاً إلى محطات التوزيع داخل بلدية غريان وإلى مدن ومناطق الجبل كافة. وأهاب " إبديري" بالسادة المواطنين إلى تفهم الظروف والتعاون وسحب مادة الكيروسين بكميات مقبولة ووفق الحاجة حتى تتمكن جميع الأسر من الحصول على التدفئة اللازمة . يشار إلى أن قسم الأطفال بمستشفى غريان المركزي كان قد أستقبل خلال الأيام الماضية حوالي (220) حالة إلتهاب في الصدر والعديد من حالات الاختناق بسبب استخدام الفحم النباتي في تدفئة البيوت جراء انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. ( وال - غريان )