متابعة وتدارس أوضاع جامعة الجفرة وتأثير انقطاع التيار الكهربائي على أقسام الداخلى .

هون 13 يناير 2017( وال )- تركز الاجتماع الذي ضم عميد بلدية الجفرة " فؤاد رشيد " ورئيس جامعة الجفرة الدكتور " حسن محمد حسن " ورؤساء الاقسام بالجامعة على متابعة وتدارس أوضاع الجامعة والاحتياجات المتعلقة باستكمال تأسيس الجامعة . كما تناول الاجتماع الذي عقد أمس مناقشة تأثير انقطاع التيار الكهربائي على أقسام الداخلى خصوصا للطالبات ودور المجلس البلدي الجفرة في تقديم المساعدة الضرورية لحل الاشكاليات والعقبات التي تعترض استكمال انشاء الجامعة واداراتها . ( وال - الجفرة )